مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

أحرق مستوطنون محاصيل زراعية على مساحة 50 دونما، اليوم السبت، بالقرب من قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن مستوطني (خافات ماعون) أشعلوا النيران بأكثر من 50 دونما من محاصيل المواطنين في منطقة واد صارورة بقرية التوانة بمسافر يطا، ما أدى لإتلافها، وهي تعود للمواطنين: محمود حسين حمامدة، وجمال موسى حمامدة، ومفضي أحمد ربعي.

كما أطلق مستوطنون أغنامهم للرعي في محاصيل المواطنين في منطقة عين البيضة شرق يطا، تعود للمواطن محمود الصاوي ادعيس، بهدف تخريبها وإلحاق الأضرار بممتلكات المواطنين.

وأشار الى أن المستوطنين كثفوا من اعتداءاتهم على ممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية والمراعي، وهدم الآبار، والمساكن، في ظل توسع للبؤر الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين في مسافر يطا.