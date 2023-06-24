حماس تطالب الجنائية الدولية بأن تكتسب فلسطين الأهمية الواجبة قانوناً

اعتبرت حركة (حماس) أن تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، والتي قال فيها: "يجب أن نَفهم العالم الذي يعيش فيه الناجون، والسياق المجتمعي الذي تُرتكب فيه الجرائم، وللقيام بذلك، يجب أن نكون على الأرض"، مهمةً ويجب أن تجد موقعاً على أرض الواقع.

وشدد المكتب القانوني في حركة حماس، اليوم السبت على أهمية هذه التصريحات فيما يخص حالة فلسطين التي لا يزال التحقيق فيها يُراوح مكانه منذ مارس 2021، في أعقاب "قرار الدائرة التمهيدية الأولى، في فبراير 2021، بأن المحكمة يمكن أن تمارس اختصاصها الجنائي في حالة فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لهذه الولاية القضائية يمتد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وطالب بأن تكتسب حالة فلسطين الأهمية الواجبة قانوناً وفقاً لميثاق روما والقواعد الإجرائية الناظميْن لعمل المحكمة الجنائية الدولية، أسوةً بباقي الحالات المستحدثة أمام المحكمة، والتي اتخذ فيها مكتب الادعاء العام بالمحكمة إجراءات فورية، في سلوك يُعبِّر عن ازدواجية معايير مخيّبة لآمال الضحايا في الانتصاف القانوني الفعّال.

وأضاف أن "هذا السلوك ينطوي عليه انتهاك لقواعد عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تمثل الملاذ الأخير لضحايا الإرهاب المنظم الذي ترتكبه عصابات جيش الاحتلال وجماعات المستوطنين، والتي كان آخرها جريمة إحراق أرواح وممتلكات المدنيين الفلسطينيين في بلدة ترمسعيا قضاء محافظة رام الله بالضفة الغربية المحتلة".

وحث المكتب القانوني في حركة حماس المدعي العام على استكمال إجراءات التحقيق في حالة فلسطين بشكل حقيقي وفعّال، والعمل بشكل أقرب إلى مجتمع الضحايا الفلسطيني الذين عانوا من أضرار بالغة نتيجة ارتكاب حكومة الفصل العنصري (الإسرائيلي) جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.