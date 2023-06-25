القسام: استخدام الاحتلال للطائرات بالضفة بداية هزيمته أمام المقاومة

قالت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن استخدام الاحتلال للطائرات بالضفة الغربية هو بداية نهاية وجوده وهزيمته أمام المقاومة.

وأضافت القسام في كلمة خلال حفل تأبين القائد الشهيد أبو عطية منصور، مساء السبت،:"شوارع الضفة أصبحت اليوم عبوات متفجرة في وجه الاحتلال".

وأوضحت أن حياة القائد أيمن منصور كانت زاخرة بالأعمال الجهادية وبطولات المقاومة ضد الاحتلال، مؤكدة أنه كان حاضرًا في كل المعارك التي خاضتها مقاومة غزة مع العدو الصهيوني.

وأشارت الكتائب إلى أن يد العدالة ستطال الخونة والجبناء الذين امتدت يدهم إلى القائد أيمن منصور ونجله.