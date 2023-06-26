عريضة أمريكية تطالب بايدن بالتدخل لوقف اعتداءات المستوطنين

وقعت عشرات المنظمات الأميركية، على عريضة تطالب ادارة الرئيس جو بايدن بضرورة التدخل لوقف "مذابح المستوطنين (الإسرائيليين)" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، على إثر هجماتهم الإجرامية ضد المواطنين وممتلكاتهم.

وأشارت المؤسسات في عريضتها، إلى أن هجمات المستوطنين تتم تحت حماية جيش الاحتلال، حيث قامت الشرطة والجيش بحماية المستوطنين أثناء قيامهم باقتحام قرى وبلدات اللبن الشرقية وترمسعيا شمال رام الله والاعتداء على المواطنين وتدمير ممتلكاتهم.

ودعت ادارة الرئيس بايدن إلى إتخاذ موقف في ظل تحرك حكومة الاحتلال لتوسيع المستوطنات غير القانونية، وإلى دعم حماية الفلسطينيين وتطبيق قانون "ليهي" على (إسرائيل)، وهذا من شأنه أن يضمن عدم استخدام "أي اموال" من التمويل العسكري الأميركي لـ(إسرائيل) لدفع تكاليف الاعتقال العسكري للأطفال، وهدم منازل الفلسطينيين أو الاستيلاء على الأراضي.