حماس تدعو إلى معاقبة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد شعبنا

دعت حركة "حماس" إلى محاكمة قادة الاحتلال مرتكبي جرائم التعذيب ضدّ أبناء شعبنا الفلسطيني ومنعهم من الإفلات من العقاب، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين: "يأتي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي تحتفي به مؤسسات الأمم المتحدة، في وقت ما زال الاحتلال يمارس وينتهج أبشع أنواع التعذيب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد أسرانا في سجونه، عبر التعذيب النفسي والجسدي؛ من خلال الحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، والمنع من الحصول على العلاج والزيارة، والعزل الانفرادي، وغيرها من الجرائم".

وأضافت أن الجرائم تعدُّ سياسة ثابتة ينتهجها الاحتلال وحكومته الفاشية ضد أبناء شعبنا وأسرانا في سجونه، ما يشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية والقوانين والحقوق الإنسانية.

وشددت على ضرورة تحرّك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضدّ الاحتلال الصهيوني الفاشي وقادته الذين يمارسون التعذيب ضدّ شعبنا الفلسطيني، ومنعهم من الإفلات من العقاب، كما دعت أمتنا وأحرار العالم إلى مزيد من التأييد والتضامن مع قضيتنا العادلة، لتمكين شعبنا من انتزاع حقوقه الوطنية وتحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.