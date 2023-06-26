نادي الأسير: الاحتلال صعد من تّعذيب الأسرى لتقويض المقاومة

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من ممارسة التعذيب، بحق المعتقلين الفلسطينيين، لتقويض حالة المقاومة المستمرة.

وأضاف نادي الأسير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يُصادف الـ26 من حزيران من كل عام، أن جريمة التّعذيب وسوء المعاملة تُعد إحدى أبرز الممارسات الثابتة التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال عملت على ابتكار أساليب، وسياسات على مدار العقود الماضية، لاستهداف الأسرى جسديًا ونفسيًا، مؤكدا أن هذه الجريمة اتخذت حيزًا أساسيًا في رواية المعتقلين عن تجربة الاعتقال.

وصعّدت سلطات الاحتلال من إصدار أوامر منع من لقاء المحامين، إضافة إلى تمديد التحقيق التي تجاوز بعضها أكثر من شهر، بشكل متواصل، ولم تستثن أي من الفئات، بحسب نادي الأسير.

وشدد أنّ سياسة التّعذيب، لم تعد مقتصرة على المفهوم المتعارف للتعذيب وفقًا للقانون الدوليّ، لافتا إلى أن الاحتلال أوجد أساليب وأدوات حديثة لعمليات التّعذيب.

وعلى الرغم من أنّ هذا المفهوم ارتبط بفترة التّحقيق، إلا أنّ هذا لا يعني أنها المحطة الوحيدة التي يواجه فيها المعتقل عمليات التّعذيب، وفق البيان.

ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرًا، و1083 معتقًلا إداريًا بينهم أسيرتان و19 طفلًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.