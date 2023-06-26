تمرد فاغنر يرفع أسعار النفط

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الإثنين، بعد تمرد وجيز لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مطلع الأسبوع.

وقد أثار التمرد مخاوف من اضطراب سياسي في روسيا، ونوهت أوساط سياسية واقتصادية إلى احتمالية على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا أو 1.3% إلى 74.80 دولارًا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.3% إلى 70.04 دولارًا للبرميل.

وتجنبت روسيا صدامًا بين القيادة في موسكو ويفجيني بريجوجن رئيس فاغنر يوم السبت بعد انسحاب المجموعة المدججة بالسلاح من مدينة روستوف في جنوب البلاد بموجب اتفاق أوقف زحفها السريع نحو العاصمة.

لكن الأزمة أثارت تساؤلات بخصوص قبضة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على السلطة ومخاوف بشأن الاضطراب المحتمل في إمدادات النفط الروسي.

وقال محللون إن الأسواق ربما تضع في اعتبارها احتمالًا أكبر على نحو طفيف أن يؤدي التوتر المحلي في روسيا إلى اضطرابات في الإمداد أو تأثير سلبي كبير على إمداد النفط مستقبلا.

وانخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.6% في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددًا وهو ما قد يقوض الطلب على النفط في وقت جاء الانتعاش الاقتصادي الصيني مخيبا لآمال المستثمرين بعد عدة شهور من البيانات الضعيفة للاستهلاك والإنتاج وسوق العقارات.