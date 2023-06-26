مقاومة الضفة تُدخل الاحتلال في حالة استنزاف

يؤرق الاحتلال تصاعد المقاومة بالضفة، ويزيد من التحول الكبير ببيئة الصراع وخصوصا في شمال الضفة.

ودفعت المقاومة بالضفة جيش الاحتلال إلى الاستنزاف، في وقت تتخوف قيادة الجيش أن يطول الحال في ظل التطور الكبير على عمل المقاومة بالضفة.

مختصون يؤكدون أن المرحلة المقبلة في الضفة تعتبر تغيرا جوهريا في ظل تنامي المقاومة وخصوصا أن الضفة تعتبر الخاصرة الضعيفة لدولة الاحتلال.

حالة استنزاف

بدوره، أكد المختص في الشأن السياسي، سامر عنبتاوي، أن (إسرائيل) تهدف من نشر الجيش حماية المستوطنين، ولكن هي تدرك أن ذلك صعب الحدوث ولكن تعمل على تقليل تعرضهم للخطر.

وقال عنبتاوي في حديث لـ (الرسالة نت) إن الاحتلال لن يرضى باستمرار حالة الاستنزاف وهو ما يزيد التخوفات من عملية عسكرية ضد المقاومة وتصاعد التوتر في مدن الضفة.

وأوضح أن انتشار المزيد من الجيش في الضفة يُدخل قيادة الاحتلال في حالة انتقاد من المجتمع الصهيوني، ستزيد حدتها مع أي أعمال للمقاومة.

وبيّن أن (إسرائيل) دائما ما تبحث عن حلول جذرية، ولكن بيئة الضفة معقّدة وتؤكد أن ما يحدث هو تطور نوعي للمقاومة.

وشدد عنبتاوي على ضرورة الحذر مما يحيكه الاحتلال ضد المقاومة وخصوصا في شمال الضفة، "في حال نجحت المقاومة بالاحتفاظ بنفسها خلال الفترة الحالية، فإنها ستتطور بشكل غير مسبوق".

وأعلن جيش الاحتلال أنه سيرسل قوات إضافية إلى الضفة الغربية، ردا على الظروف الأمنية المتوترة.

وصادق الجيش على نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية، اعترافا بالحاجة الملحة لتعزيز الإجراءات الأمنية.

وتأتي هذه الخطوة كرد مباشر على الظروف الأمنية المتوترة السائدة في المنطقة.

وفي وقت سابق، أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عن قلقه العميق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأكد سوليفان، في مكالمة هاتفية مع نظيره (الإسرائيلي) تساحي هنيجبي، أنه من المهم محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه، داعيًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الهدوء وخفض التوترات.

المختص في الشأن السياسي، أيمن الرفاتي، أكد أن المقاومة بالضفة تتصاعد خلال الفترة الماضية، "فدخلت في تصنيع العبوات الناسفة ولم يقتصر الأمر على الاشتباك المسلح".

وقال الرفاتي في حديث لـ (الرسالة نت) إن المنظومة العسكرية (الإسرائيلية) في حالة استنفار وهو ما دفعها لتعزيز عدد الكتائب في شوارع الضفة وبالتالي المزيد من الخسائر.

وأضاف: "الاحتلال يدرك جيدا أن الأمور تخرج عن السيطرة في الضفة وبالتالي يحاول حاليا تدارك الأمور ولكن هو يعلم صعوبة ذلك".

ولفت إلى أن قيادة الاحتلال تتخوف من استمرار الأوضاع على هذا الحال، نظرا لأنه من الصعب البقاء على حالة الاستنفار لعدة أشهر.