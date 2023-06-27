اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى صعيد عرفات

توجه جموع الحجيج، صباح اليوم الثلاثاء، الموافق التاسع من ذي الحجة، إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، في هذا اليوم المشهود الذي وصفه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأفضل الأيام، إذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس حتى غروبها.

وقالت وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء إن بعثة الحج الفلسطينية كافة استعداداتها لتفويج الحجاج إلى صعيد عرفات، بعد تجهيز كافة الخيام قبل عدة أيام، حيث كان في استقبال الفوج الأول من حجاج قطاع غزة لجنة استلام وتسكين مخيم عرفات.

ويقف اليوم جميع حجاج العالم على صعيد عرفة في مشهد مهيب لاستكمال مناسك الحج، مرددين التهليل والتكبير والتسبيح والحمد في أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى.

وكانت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عقدت اجتماعًا طارئًا لأعضاء بعثة الحج الفلسطينية بكامل طواقمها إداريين ووعاظ وأطباء وإعلاميين، وذلك لبحث الترتيبات الخاصة لنقل حجاج قطاع غزة من أماكن سكنهم بمكة الى المشاعر المقدسة في عرفات.

وبين موفد وكالة الرأي مؤمن عبد الواحد أنه تم تحريك 64 حافلة لنقل 2900 حاج وحاجة إلى المشاعر المقدسة في عرفات لإداء مناسك الحج.

وأوضح أنه وفي كل باص يتواجد مرشد وواعظ، فيما سيبقى جزء من الإداريين داخل الفنادق للتأكد من مغادرة كافة الحجاج إلى صعيد عرفات.

وكان حجاج بيت الله الحرام توجهوا أمس الاثنين إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس يوم التاسع من ذي الحجة.