لتجنب فسادها.. نصائح للتعامل مع لحوم الأضاحي

قال الدكتور عدلي سكيك استشاري التغذية والصحة العامة، إنّ لحوم الأضاحي يجب ألا تترك ‏خارج الثلاجات لمدة تزيد عن 6 ساعات بعد عملية الذبح في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ناصحا ‏بوضعها في (الفريزر) للحفاظ عليها.‏

وأوضح سكيك لـ(الرسالة نت) أن المؤسسات عليها مراعاة توزيع اللحوم في نفس يوم الذبح لتجنب ‏تلفها.‏

وذكر أن المواطنين عليهم وضع اللحوم في أكياس بلاستيكية حسب احتياج أفراد الأسرة، ومن ثم ‏تفريغ الهواء منها وحفظها في الفريزر.‏

وأشار إلى ضرورة فصل اللحمة عن أي عظم لحفظها لوقت أكبر، مبينا أن إذابة اللحم المجمد ‏يعرضه للتلف في حال عدم طهيه أو تجميده من جديد.‏

وأوضح أن التعرف على اللحوم الفاسدة يتم بثلاثة طرق، الأولى تتمثل في الملمس، فاللحم ملمسه ‏ناعم ومتماسك، خلافا للفاسد الذي يكون لزجا وطريا.‏

‏ أما الطريقة الثانية فيجري التعرف عليها باللون، فالطازج يكون لونه أحمر فاتح أو قاني، لكن ‏فساده يغيره للون الأزرق أو الأخضر، خاصة إذا كان اللحم بجانب العظم، فأي لحم لونه ‏أزرق ‏أو ‏أخضر ‏وجب ‏إتلافه مباشرة.‏

أما الطريقة الثالثة فهي ‏بالشم فاللحم الطازج تكون رائحته محببة، لكن الفاسد تميل رائحته ‏للحمضية وقريب من رائحة الفضلات.‏

وشدد على أن تناول الطعام الفاسد يسبب أضرارا‏ كبيرة، فهو يكون مليء بالبكتيريا، ويسبب ‏التسمم‏ الغذائي.‏