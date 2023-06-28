لتجنب فسادها.. نصائح للتعامل مع لحوم الأضاحي

قال الدكتور عدلي سكيك استشاري التغذية والصحة العامة، إنّ لحوم الأضاحي يجب ألا تترك خارج الثلاجات لمدة تزيد عن 6 ساعات بعد عملية الذبح في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ناصحا بوضعها في (الفريزر) للحفاظ عليها.
وأوضح سكيك لـ(الرسالة نت) أن المؤسسات عليها مراعاة توزيع اللحوم في نفس يوم الذبح لتجنب تلفها.
وذكر أن المواطنين عليهم وضع اللحوم في أكياس بلاستيكية حسب احتياج أفراد الأسرة، ومن ثم تفريغ الهواء منها وحفظها في الفريزر.
وأشار إلى ضرورة فصل اللحمة عن أي عظم لحفظها لوقت أكبر، مبينا أن إذابة اللحم المجمد يعرضه للتلف في حال عدم طهيه أو تجميده من جديد.
وأوضح أن التعرف على اللحوم الفاسدة يتم بثلاثة طرق، الأولى تتمثل في الملمس، فاللحم ملمسه ناعم ومتماسك، خلافا للفاسد الذي يكون لزجا وطريا.
أما الطريقة الثانية فيجري التعرف عليها باللون، فالطازج يكون لونه أحمر فاتح أو قاني، لكن فساده يغيره للون الأزرق أو الأخضر، خاصة إذا كان اللحم بجانب العظم، فأي لحم لونه أزرق أو أخضر وجب إتلافه مباشرة.
أما الطريقة الثالثة فهي بالشم فاللحم الطازج تكون رائحته محببة، لكن الفاسد تميل رائحته للحمضية وقريب من رائحة الفضلات.
وشدد على أن تناول الطعام الفاسد يسبب أضرارا كبيرة، فهو يكون مليء بالبكتيريا، ويسبب التسمم الغذائي.