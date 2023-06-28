تطبيقات حديثة وذكاء اصطناعي في خدمة الحجاج بالسعودية

تحاول السلطات السعودية الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتقديم تسهيلات للحجاج، وقد أطلقت شركة الاتصالات السعودية "أس تي سي" تطبيقا جديدا يعتمد على تقنية الواقع المعزز (VR) بهدف مساعدة الحجاج على التنقل و"تقديم خدمة حج آمنة وميسرة"، وفق مقطع نشرته الشركة على حسابها في "تويتر".

وقالت الشركة إن الخدمة التجريبية بمثابة دليل إرشادي يساعد الحجاج من خلال عرض مجسمات للأماكن الأساسية لطقوس الحج، مثل بوابات الحرم، والصفا والمروة، ومقام إبراهيم، ورمي الجمرات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (واس) إن المجموعة "تقدم لأول مرة تجربة التعرف على مناسك الحج وزيارة المشاعر المقدسة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي عبر خدمة "حج الأفاتار" الافتراضي لتعزيز تجربة الحج الذكي".

وتسهل هذه التجربة على الحجاج "التنقل بين المواقع الأساسية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة".

من جهة أخرى تستخدم السلطات السعودية خدمات الذكاء الاصطناعي التي توفرها الشركة للتعرف على أعداد الموجودين في الأماكن المغلقة أثناء الحج وإعطاء توصيات بفتح وغلق الأبواب بناء على الطاقة الاستيعابية، وفق مقطع آخر للشركة.