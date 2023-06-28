تضرر مركبات للمستوطنين رشقا بالحجارة بالضفة واعتقال شاب من جنين

نفذ الشبان الثائر، اليوم الأربعاء، 4 عمليات رشق بالحجارة صوب مركبات المستوطنين في شمال الضفة الغربية، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتضررت حافلة للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما تضررت مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة على شارع 5 قرب مستوطنة "غيتي أفشار" المقامة على أراضي سلفيت.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال مروره على حاجز عسكري جنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمران ناصر الخالدي من عرانة شمال شرق جنين، أثناء مروره على حاجز "دوتان" العسكري قرب بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، أمس الثلاثاء، 21 عملاً مقاوماً، شملت 3 عمليات إطلاق نار.