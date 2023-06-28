5 الاف أسيرٍ يحرمهم الاحتلال من إحياء طقوس العيد بين عائلاتهم

تحرم سياسات الاحتلال الظالمة، آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من مشاركة عائلاتهم طقوس عيد الأضحى.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأربعاء، في بيان لها، بأن "هنالك نحو 5000 أسيرٍ في أول أيام عيد الأضحى المبارك، لا يزالون داخل سجون الاحتلال، محرومون من مشاركة عائلاتهم فرحة الأعياد والمناسبات الدينية".

وقالت الهيئة أن "نحو 5000 أسيرًا يقبعون في 24 سجنًا ومعتقلًا، من بينهم 160طفلًا، و30 أسيرةً، و1083 معقلًا إداريًا".

وأشارت إلى أن "23 أسيرًا من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك 11 أسيرًا من المحررين، الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو، وحرروا عام 2011 ، وأعيد اعتقالهم عام 2014".

من جهته، قال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، لـ"القسطل" إن "داخل سجون الاحتلال يوجد حوالي 470 أسيرًا مقدسيًا، من ضمنهم 13 امرأة، و50 طفلًا قاصرًا".

وأكد أبو عصب أن "حملات الاعتقالات والمداهمات والملاحقات واقتحام البيوت والاعتداء على ساكنيها، تزداد وتيرتها يوميًا في مختلف البلدات المقدسية".