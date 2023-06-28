مصلى باب الرحمة.. اعتداءات واستهداف متواصل لتهويده والسيطرة عليه

ارتفعت وتيرة استهداف سلطات الاحتلال وجماعاته الاستيطانية لمصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية في المسجد الأقصى المبارك، في محاولات متصاعدة للسيطرة على المنطقة وتمرير التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

وقال الباحث والناشط المقدسي أمجد شهاب إن الاحتلال يحاول ترويج معتقداته اللاشرعية في المنطقة الشرقية بالمسجد الأقصى المبارك.

وأوضح شهاب أن الاحتلال يحاول تكرار ما فعله بالمسجد الإبراهيمي في المسجد الأقصى، مبينا أن مصلى باب الرحمة في عين الاستهداف بهذه الفترة، والمستوطنون يحلمون بتحويله إلى كنيس يهودي.

وأضاف أن الاحتلال غير قادر على تقليل أعداد المصلين في الأقصى، وقد أغاظهم مشهد توافد الآلاف، مما جعلهم يقتحمون مصلى باب الرحمة بهذه الشراسة.

وأكد الناشط المقدسي حمزة المغربي على أن الاحتلال ينكل ويتعمد التعكير على المقدسيين، ولا يحترم أي مناسبة يمرون بها ولا يحترم قدسية المكان أو الزمان.

وأضاف المغربي أنه رغم أجواء الفرحة بالعيد إلا أن الاحتلال اقتحم مصلى باب الرحمة، واعتدى عليه وخرب محتوياته واعتقل من كانوا فيه.

وأشار إلى أن المقدسيين يشعرون بقهر كبير من انتهاكات الاحتلال المستمرة لحقوقهم.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني في كل فلسطين وخاصة بالقدس مستعد أن يدفع الغالي والنفيس ليحافظ على كرامته ويتحدى الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال مصلى "باب الرحمة" وأغلقت الأبواب وسط تواجد عشرات المصلين في محيطه في صباح اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى المبارك واحتفلوا في باحاته رغم تضييق الاحتلال وإجراءاته المشددة في مدينة القدس.

ولبّى الفلسطينيون نداء الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى إفشالًا لمخططات الاحتلال ضد القدس والأقصى.

وتتزامنُ أداء صلاة العيد مع تصاعد عدوان الاحتلال على مدينة القدس والأقصى من مشاريع استيطانية وتهويدية وسعي احتلالي لتقسيم الأقصى.

وقدّمت سلطات الاحتلال أمس في يوم وقفة عرفة طلبًا بتمديد إغلاق مصلى "باب الرحمة" بزعم تشكيله نقطة استراتيجية للمرابطين.

وجاء في الطلب أن تمديد الإغلاق ضروري لمنع المرابطين من التواجد في مصلى "باب الرحمة" و التصدّي لمخططات الاحتلال.

واستجابت محاكم الاحتلال في الفترة الماضية، لطلب شرطة الاحتلال وأمرت بتقليص تواجد المرابطين في مصلى "باب الرحمة" في أيام أعياد المسلمين.