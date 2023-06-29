(إنستغرام) يطلق تحديثًا رئيسيًا لمنعك من قضاء ساعات في تصفحه ليلًا

أعلنت شركة ميتا (Meta) العملاقة عن ميزات جديدة لدعم المراهقين والعائلات وتسهيل إدارة الوقت الذي يقضونه على التطبيقات.

وقالت ميتا: "إن الإضافات إلى منصات إنستغرام (Instagram) وفيسبوك (Facebook) وماسنجر (Messenger) هي إضافة للميزات التي حصلت عليها مجموعة أدوات "تيك بريك" (Take a Break) وأدوات الإشراف الأبوي "كويت مود" (Quiet Mode) على إنستغرام، والتي تم إطلاقها في بعض البلدان في وقت سابق من هذا العام".

ويعمل "كويت مود" على كتم الإخطارات وإرسال ردود تلقائية إلى الرسائل المباشرة (DMs).

كما أنه يضيف حالة جديدة في الوضع الصامت أسفل أسماء الملفات الشخصية على "إنستغرام"، مصحوبة برمز هلال صغير ليراه الآخرون.

وقالت ميتا: "نحن نقدم أيضًا أدوات جديدة للحد من التفاعلات غير المرغوب فيها على إنستغرام وماسنجر، وإطلاق وضع (كويت مود) على إنستغرام عالميا، ودفع المراهقين إلى وضع حدود زمنية على فيسبوك وإعطاء الآباء المزيد من الطرق للإشراف على أبنائهم المراهقين على إنستغرام".

وأوضحت ميتا، في بيان لها، أنه "تم تصميم هذه التحديثات لمساعدة المراهقين على الشعور بالتحكم في تجاربهم عبر الإنترنت ومساعدة الآباء على الشعور بأنهم مجهزون لدعم أبنائهم..".

إشعارات وتنبيهات

وقالت ميتا: "سيرى المراهقون إشعارا عندما يقضون 20 دقيقة على "فيسبوك"، يطالبهم بأخذ بعض الوقت بعيدا عن التطبيق وتعيين حدود زمنية يومية". وعلى "إنستغرام"، سيتلقون "تنبيها" إذا اكتشف التطبيق أنهم يقومون بالتمرير عبر ريلز (Reels) في الليل.

وأضافت ميتا: "نحن نستكشف أيضا دفعة جديدة على "إنستغرام" تقترح قيام المراهقين بإغلاق التطبيق إذا كانوا يقومون بالتصفح ليلا".

ويمكن لمستخدمي "إنستغرام" التبديل بين تشغيل وضع "كويت مود" وإيقاف تشغيله في إعدادات التطبيق واختيار تعيين فترة زمنية لتنشيطه تلقائيا.

وسيتلقى المستخدمون أيضا مطالبة فورية تسأل عما إذا كانوا يريدون تشغيل "كويت مود" بعد أن يقضوا "عدة دقائق" على "إنستغرام" في الليل.

يشار إلى أن وضع "كويت مود" متاح بالفعل للمستخدمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لكن سيتم طرحه الآن على مستوى العالم.

المصدر : ديلي ميل + مواقع إلكترونية