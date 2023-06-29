القيادي أبو كويك يهنئ شعبنا وأسرانا الأبطال بعيد الأضحى المبارك

هنأ القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ حسين أبو كويك، شعبنا الفلسطيني والأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال والمعتقلين السياسيين بسجون السلطة، بعيد الأضحى المبارك.

وقال أبو كويك: "بمناسبة حلول عيد الأضحى، عيد التضحية والإقدام والفداء، أتقدم لقيادة حركتنا وعلمائنا وكافة أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل المحتل والشتات، ولأمتنا جمعاء، بالتهنئة الطيبة بمناسبة هذا العيد المبارك"

وخص بالتهنئة الأسرى داخل سجون الاحتلال والمعتقلين السياسيين بسجون السلطة، معرباً عن أمله أن يكتب لهم الفرج القريب، خاصة وأنهم يسطرون آيات العز والفخار والصبر أمام الاحتلال وأعوانه.

وتابع قائلاً: "نسأل الله أن يعيد علينا عيد الأضحى والأمة جمعاء بخير ورشاد، وإن شاء الله نصلي صلاة العيد العام المقبل في الأقصى، والقدس وفلسطين محررة بأي رجالها وأبنائها".

وأدى الآلاف من المصلين فجر اليوم الخميس، صلاة فجر الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، رغم تضييقات الاحتلال والعراقيل المنتشرة في محيط البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

وشارك الآلاف في صلاة الفجر، في ثاني أيام عيد الأضحى، تلبية لدعوات الحشد والرباط في المسجد الأقصى، إفشالاً لمخططات الاحتلال ضد القدس والأقصى.

واحتفل عشرات الآلاف من الفلسطينيين أمس، في باحات المسجد الأقصى، وأدوا صلاة العيد، تزامناً مع تصاعد عدوان الاحتلال على القدس، والمخاطر المتزايدة حول تقسيم الأقصى.