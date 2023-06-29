آبل ترفع أسعار خدمات iCloud في هذه الدول!

رفعت شركة آبل، أسعار خدمات iCloud السحابية التي تقدمها لمستخدميها حول العالم.

وقالت مصادر إعلامية، أن زيادة أسعار خدمات iCloud طالت المستخدمين في بريطانيا والدول الاسكندنافية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

وبيّنت أن صاحب حساب Apple ID يحصل على 5 غيغابايت من مساحة التخزين السحابية المجانية عبر خدمات iCloud، لكن يمكنه ترقية الخدمة إلى خدمة ‌+iCloud‌ المدفوعة للحصول على سعة تخزين تبلغ 50 غيغابايت أو 200 غيغابايت أو 2 تيرابايت.

وأوضحت أن زيادة سعر خدمات iCloud لمستخدمي آبل وصلت إلى 25 % في بعض البلدان، فعلى سبيل المثال كانت آبل تتقاضى من المستخدمين في بريطانيا 0.79 جنيها إسترلينيا شهريا مقابل 50 غيغابايت من مساحة التخزين السحابية، و2.49 جنيها إسترلينيا شهريا مقابل 200 غيغابايت، و6.99 جنيها إسترلينيًا شهريا مقابل 2 تيرابايت، وها هي قد ارتفعت الأسعار الآن إلى 0.99 جنيه إسترليني و2.99 جنيه إسترليني و8.99 جنيه إسترليني شهريا.

وارتفعت أيضًا أسعار خدمات iCloud في الدنمارك والسويد والنرويج وبولندا وبلغاريا ورومانيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وتنزانيا وجنوب إفريقيا وكولومبيا وبيرو والبرازيل.

فيما ظلت الأسعار ثابتة في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي دون تغيير.