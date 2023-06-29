كشف رئيس الحكومة (الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو عن عزم حكومته الدفع بخطة "التعديلات القضائية" وذلك عبر لقاء مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، مشيرًا إلى أن ائتلافه سيتخلى عن البند الذي يمنح البرلمان صلاحية تجاوز قرارات المحكمة العليا (الإسرائيلية).

وقال نتنياهو إنه، "سيعيد أيضًا النظر في بند آخر مثير للخلاف، يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدًا من الصلاحيات في تعيين القضاة، وادعى أنه، "لا يدري كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات".

وقال نتنياهو إنه "منتبه لنبض الجماهير، ولا أعتقد أنه سيلقى قبولا واسعا"، وزعم نتنياهو إجراء تعديلات على خطة التعديلات القضائية في محاولة لإنجاح المفاوضات مع المعارضة في هذا الشأن.

وقال إنه يريد إيجاد "أرضية مشتركة بشأن التعديلات في جهاز القضاء".

وبخصوص لجنة تعيين القضاة، قال إن، "الطريقة الحالية التي يتم بها اختيار القضاة لن تتواصل، لكنه أوضح أن الحكومة لن تطبق الخطة الأصلية التي تم اقتراحها في إطار مخططها لـ"إصلاح" القضاء.

وفي المقابلة رفض نتنياهو الدعوات بالانضمام إلى جهود الغرب لتسليح أوكرانيا، قائلا إنه عبّر لروسيا عن مخاوفه بخصوص علاقات موسكو العسكرية المتنامية مع إيران.

قال إن (إسرائيل) لم تزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي على غرار "القبة الجديدة" تنبع من تخوفها من وقوع هذه الأنظمة في أيدي الإيرانيين، وأن يتم "تصميمها عكسيا"، ولتجد (إسرائيل) نفسها في مواجهة أنظمتها الخاصة في ساحة المعركة.