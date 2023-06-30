وفاة حاجة فلسطينية من غزة في مكة إثر حادث سير

أعلنت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن وفاة الحاجة ابتسام الشنطي، (56 عاماً) في المملكة العربية السعودية، إثر حادث سير تعرضت له، وهي إحدى حجاج قطاع غزة التي خرجت لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقدمت البعثة الفلسطينية واجب العزاء لذوي الفقيدة من عائلة الشنطي، ودعتهم إلى تسليم أمرهم لله لأن المؤمن عليه أن يصبر ويرضى بقضاء الله عز وجل، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مشيرًة الى أنها ستقوم بالعمل على إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بعملية دفنها في مكة المكرمة بعد الصلاة عليها في الحرم المكي، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.