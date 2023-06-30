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من أعمدة الدعوة في قلقيلية

حماس تنعى الشيخ أسعد غانم من قرية إماتين وتشيد بمناقبه

الضفة المحتلة- الرسالة نت

نعت حركة حماس الشيخ الداعية أسعد غانم "أبو حسن" من قلقيلية، الذي توفي مساء أمس عن عمر يناهز ٨٤ عاما.

وقالت الحركة إن الفقيد غانم من قرية إماتين، أحد أعمدة العمل الدعوي والاجتماعي في قلقيلية، وكان له دور بارز في تعليم علوم القرآن.

والفقيد غانم أحد أبرز مؤسسي مراكز تحفيظ القرآن وجلسات العلم في قلقيلية تتلمذ على يديه المئات من أبناء القرى المجاورة لإماتين حيث كان مدرسا وفقيها وواعظاً. 

 وترك الشيخ غانم خلفه سيرة عطرة، حيث كان له درس يومي من المغرب حتى العشاء في تفسير القرآن في مسجد حذيفة بن اليمان، وكان رئيساً للجان الاعمار في عدة مساجد، وأبا للفقراء والمساكين.

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