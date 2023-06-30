شهيد و15 إصابة و21 اعتداء للمستوطنين و129 اعتقال بالقدس خلال شهر يونيو

تواصل قوات الاحتلال والمستوطنين الاعتداءات الهمجية ضد المقدسيين من قتلٍ وإصابات واعتقالات، خلال شهر يونيو/ حزيران الحالي.

وأصيب 15 فلسطينيًا نتيجة استخدام الاحتلال القوة المفرطة بحق المقدسيين من خلال إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلق بالمطاط والضرب المبرح، إضافةً لإطلاق قنابل الغاز والصوت.

ونفذ المستوطنون 21 حالة اعتداء ضد المقدسيين خلال شهر يونيو في أنحاء عديدة من مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال 129 فلسطينيًا في مدينة القدس خلال شهر يونيو 2023 خلال مداهماتٍ ومواجهاتٍ.

وفي 24-06-2023 ارتقى الشاب المقدسي إسحاق حمدي العجلوني 17 عامًا من بلدة "كفر عقب" بعد تنفيذه عملية إطلاق نار بطولية على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة أدت لإصابة جنديين صهيونيين.