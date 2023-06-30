مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون المواطنين في واد الحصين بالخليل

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال منازل المواطنين بالحجارة في واد الحصين بالخليل، مساء اليوم الجمعة.

واعتدى المستوطنون على الأهالي خلال الهجوم الوحشي على وادي الحصين.

يأتي هذا الهجوم في إطار هجمات واسعة للمستوطنين متواصلة طالت العديد من القرى والمدن الفلسطينية تخللها أعمال قتل وإرهاب وإحراق منازل المواطنين ومحاصيلهم والاعتداء على الأهالي.

وفي وقت سابقٍ من مساء اليوم، حطم مستوطنون ممتلكات المواطنين الفلسطينيين أثناء اقتحامهم منطقة "نبع قريوت" جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على منازل المواطنين في البلدة، وسط انتشار واسع للمستوطنين الذي عاثوا خرابًا ودمارًا في ممتلكات المواطنين، حيث أدى المستوطنون طقوساً تلمودية ورقصات في المنطقة.

وكان قد أصيب اليوم الجمعة، عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدات بيتا وبيت دجن وقريوت في نابلس، وقرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان، في بيت دجن وبيتا حيث أدى المواطنون صلاة الجمعة قبالة جبل صبيح الذي أقيمت عليه بؤرة "أفيتار" الاستيطانية.