أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن تصريحات الوزير الصهيوني بتسلئيل سموتريتش التي يدعم فيها إرهاب المستوطنين، تأكيد جديد على مشاركة كل المستويات السياسية في حكومة الاحتلال في الممارسات الإرهابية المتصاعدة من المستوطنين ضد أهلنا في الضفة الغربية، وتشجعهم على تصعيد عدوانهم النازي على شعبنا.

وقال قاسم: "هذه التصريحات تكشف حجم الفاشية والعنصرية للوزير الصهيوني سموتريتش الذي طالب قبل ذلك بمحو بلدة حوارة، وإن هذه التوجهات الإرهابية تتبناها كل مكونات الحكومة الصهيونية المتطرفة".

وطالب المجتمع الدولي بموقف حقيقي وعملي من هذا الإرهاب الأسود الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنوه، وعدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية الخجولة.