75 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في يونيو

وثّقت لجنة دعم الصحفيين 75 انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين في فلسطين خلال شهر يونيو/حزيران المنصرم.

وجاء في التقرير الصادر عن "لجنة الصحفيين"، اليوم السبت، أن 16 صحفيًا وصحفية أُصيبوا برصاص واعتداءات الاحتلال، واعتقال الصحفي محمد منى، واستدعاء واحتجاز لأكثر من 13 صحافيًّا للتحقيق معهم حول طبيعة عملهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار التقرير الذي تابعته "الرسالة نت" إلى منع 26 صحفيًا من حقهم في تغطية الأحداث على الساحة الفلسطينية، وتعرض 3 آخرين لحالات اقتحام ومداهمة.

ووثقت لجنة دعم الصحفيين 7 حالات تهديد بالدهس بالمركبات والاغتيال والاعتقال، من الاحتلال ومستوطنيه مع السب والشتم والترهيب وإطلاق الكلاب المسعورة باتجاههم.

ويبلغ عدد الصحفيين الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال 18 صحفيًا، من بينهم 5 يعتقلهم الاحتلال إداريًا دون تهمة، وفق معطيات رسمية.