تويتر تفرض على المستخدمين امتلاك حساب لرؤية التغريدات

قررت تويتر مطالبة المستخدمين بامتلاك حساب في منصة التواصل الاجتماعي لرؤية التغريدات، وهي خطوة وصفها مالك الشركة إيلون ماسك بأنها إجراء طارئ ومؤقت.

وسيُطلب من المستخدمين الذين يحاولون عرض المحتوى على المنصة التسجيل لإنشاء حساب، أو تسجيل الدخول إلى حساب موجود لمشاهدة التغريدات المفضلة لديهم.

وقال ماسك في تغريدته "كنا نتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها كانت تُقلل من مستوى الخدمة للمستخدمين العاديين".

وبدأت الشركة مجموعة من الإجراءات لإعادة المعلنين وزيادة إيرادات الاشتراك عن طريق جعل علامات التوثيق جزءًا من برنامج تويتر بلو.

والشهر الماضي، كشف عرض تقديمي للمستثمرين قدّمه ماسك ومديرة تويتر التنفيذية الجديدة ليندا ياكارينو أن الشركة تخطط للتركيز في إبرام شراكات مع منشئي المحتوى وفي تقديم خدمات الدفع الإلكتروني، لتنشيط أعمالها.

وقالت ياكارينو، التي بدأت منصب المديرة التنفيذية لتويتر في 5 حزيران/ يونيو الماضي، لمستثمري الشركة إن تويتر تُجري محادثات مبكرة مع شخصيات سياسية وترفيهية، وخدمات الدفع الإلكتروني، وناشري الأخبار والإعلام بشأن شراكات محتملة، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن هويته.

وتحت إدارة ماسك، غيّرت تويتر اسم نشاطها التجاري إلى X Corp، وهذا يعكس رؤية الملياردير لإنشاء تطبيق شامل، على غرار تطبيق WeChat الصيني، الذي قال إنه سيشمل المدفوعات الرقمية والخدمات الأخرى.