بنر العيد بنر العيد

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

مقاومون يسقطون طائرة مسيرة في مخيم جنين ويستهدفون الاحتلال في طولكرم وأريحا

الرسالة نت- الضفة

تواصلت أعمال المقاومة واستهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأسقط مقاومون، الليلة الماضية، طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم جنين.

وأطلق المقاومون النار بكثافة تجاه الطائرة المسيرة التي كانت تقوم بعمليات تصوير ورصد في المخيم.

وأظهرت مقاطع فيديو مقاومين في مخيم جنين وهم يستولون على الطائرة المسيرة وسط إطلاق النار، كما اشتعلت النيران في الطائرة.

وفي طولكرم، استهدف المقاومون سيارة للمستوطنين في محيط مستوطنة "عناب" بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

واستهدف المقاومون حاجر "Dco" الاحتلالي جنوب محافظة أريحا، بإطلاق النار.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا وتطورًا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال، والتصدي اليومي لاقتحاماته للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/285915

كلمات مفتاحية

الضفة المقاومة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.