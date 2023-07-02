مقاومون يسقطون طائرة مسيرة في مخيم جنين ويستهدفون الاحتلال في طولكرم وأريحا

تواصلت أعمال المقاومة واستهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأسقط مقاومون، الليلة الماضية، طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) في مخيم جنين.

وأطلق المقاومون النار بكثافة تجاه الطائرة المسيرة التي كانت تقوم بعمليات تصوير ورصد في المخيم.

وأظهرت مقاطع فيديو مقاومين في مخيم جنين وهم يستولون على الطائرة المسيرة وسط إطلاق النار، كما اشتعلت النيران في الطائرة.

وفي طولكرم، استهدف المقاومون سيارة للمستوطنين في محيط مستوطنة "عناب" بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

واستهدف المقاومون حاجر "Dco" الاحتلالي جنوب محافظة أريحا، بإطلاق النار.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا وتطورًا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال، والتصدي اليومي لاقتحاماته للمدن والبلدات والقرى الفلسطينية.