انطلاق ملتقى شباب العالم الإسلامي الثاني قريبا

من المقرر أن ينطلق ملتقى شباب العالم الإسلامي في نسخته الثانية، بالعاصمة التركية أنقرة، يوم السابع من يوليو المقبل، بمشاركة المئات من النشطاء الشباب في العالم العربي والإسلامي، من 57 دولة حول العالم.

وسيشارك في الملتقى نخبة معتبرة من النشطاء الشباب والقيادات التي تعمل في فضاء دعم وتدريبهم وتطويرهم، وعلى رأسهم الداعية الإسلامي المعروف د. طارق سويدان، ورئيس حركة حمس الجزائر د. عبد الرزاق المقري، والنائب بالبرلمان المغربي د.أبو زيد الإدريسي، ود. إبراهيم المنسي، أ.عطا الله دامولن، أ.صالح نورهان، والحكواتية الإعلامية د. سارة قصير.

ويطلق الملتقى مكتب العمل الشبابي في حركة حماس، ترجمة لرؤيته الهادفة لتعزيز العلاقة مع المؤسسات الشبابية في مختلف الدول العربية والإسلامية، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في مختلف الحركات والمنظمات.

ويهدف المؤتمر لتحشيد الطاقات نحو القضية الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية لشعوب الأمة العربية والإسلامية، وتحفيز الطاقات نحو نصرة هذه القضيّة عبر عناوين ثوابتها المختلفة وفي مقدمتها ثوابت تحرير الـأسرى والمسرى وتحقيق العودة.

وسيجري بث الملتقى مباشرة عبر فضائيات عدة، أبرزها الجزيرة مباشر والعربي الجديد والأقصى، إلى جانب البث المباشر لجلسات الملتقى عبر صفحته المرفقة.