كتائب القسام بالضفة توعز لمجاهديها بضرب الاحتلال في كل أماكن تواجده

أوعزت كتائب القسّام بالضفة الغربية لمجاهديها وخلاياها المنتشرة في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس بضرب المحتل في جميع أماكن تواجده بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكدت على أن جميع الخيارات مفتوحة أمام المجاهدين للرد على تغول الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على جنين ومخيمها.

وطمأنت الشعب الفلسطيني والأمـتين العربية والإسلامية على أن المقاومة في جنين ومخيمها بخير، وأن مجاهديها الأبطال يتصدون لأرتال الاحتلال بكل بسالةٍ واقتدار موقعين في صفوفه الكثير من الخسائر.

ووجهت كتائب القسام رسالة إلى العدو بقولها "نقول لعدونا لن تخرج من جنين كما دخلتها، وستندحر منها تجر خلفك أذيال الخيبة والانكسار بفعل ضربات المجاهدين".

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام عن تمّكن مجاهديها من إيقاع جنود الاحتلال في كمين محكم خلال العدوان الصهيوني على جنين.

وقالت الكتائب إن مجاهديها قد أوقعوا وحدة "ايعوز" الصهيوني في كمين محكم واستهدفتهم بشكلٍ مباشر بالرصاص بالقرب من مسجد الأنصار.

وأكدت وجود إصابات مباشرة في صفوف العدو بعد استهدافهم بوابل كثيفٍ من الرصاص المباشر.

وفي وقتٍ سابقٍ من اليوم، أعلنت كتائب القسام في جنين، عن وقوع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم ومنسق بين الأذرع العسكرية أثناء محاولتهم التقدم من خلال أحد المنازل في مخيم جنين.

وتحدت كتائب القسام جيش الاحتلال إعلان خسائره المؤكدة في صفوف جنوده بين قتيل ومصاب.

وقالت الكتائب إن المجاهدين من كافة الفصائل الفلسطينية، يواجهون جيش الاحتلال في أزقة مخيم جنين محدثين فيهم الاصابات المباشرة .

وقالت كتائب القسام إن المجاهدين في مخيم جنين أسقطوا مسيرتين لجيش الاحتلال منذ بداية العدوان فجر اليوم الاثنين.

ويخوض مجاهدو القسام وباقي الفصائل، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي بدأت فجر اليوم عدواناً على جنين مدعومة بالطائرات والآليات العسكرية.