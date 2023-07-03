محدث|| إدانة عربية ودولية وأممية للعدوان على جنين

أدانت دول عربية ودولية وجهة أممية العدوان (الإسرائيلي) الواسع الذي تتعرض له مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية، منذ فجر اليوم الاثنين، معتبرين ما يجري امتدادًا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا للقوانين الدولية.

وبدأ جيش الاحتلال قبيل الفجر بساعات باقتحامٍ واسع لمدينة جنين ومخيمها، يرافقه غارات جوية استهدفت عدة أهداف، ما أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء سبعة شهداء وإصابة العشرات بينهم حالات خطيرة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية التصعيد (الإسرائيلي) المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان على مدينة جنين صباح اليوم.

وحذرت "الخارجية الأردنية" في بيانٍ لها من استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت المجتمع الدولي للتحرك فورا لوقف الاعتداءات (الإسرائيلية) على المدن الفلسطينية المحتلة، وحمايتها من الاعتداءات المتكررة والتصعيد الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والتزامات "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وجددت تأكيد موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات ولجميع الإجراءات الأحادية التي تقوض جهود تحقيق التهدئة.

مصر تدين الاعتداء

من ناحيتها طالبت وزارة الخارجية المصرية بتدخل الأطراف الدولية الفاعلة لوضع حد للانتهاكات (الإسرائيلية) ، مستنكرةً الاعتداء على مدينة جنين، وما أسفر عنه من ضحايا ومصابين فلسطينيين.

وعبرت "الخارجية المصرية" في بيان لها عن رفض بلادها الكامل للاعتداءات والاقتحامات (الإسرائيلية) المتكررة ضد المدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين.

وأكدت أن (إسرائيل) تستخدم القوة بشكلٍ مفرط وعشوائي، معتبرةً ذلك انتهاكًا سافرًا لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية.

قطر تُدين

أدانت دولة قطر، عدوان الاحتلال (الإسرائيلي) المتكرر على مدينة جنين ومخيمها، الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، معتبرة إياه حلقة جديدة في سلسلة اعتداءات الاحتلال المستمرة وجرائمه المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية، من تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد (الإسرائيلي) المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام (إسرائيل) بوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وإجبارها على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وجددت دولة قطر موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

الأمانة العامة تُدين

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال (الإسرائيلي) على مدينة جنين واستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات جروح بعضهم خطيرة.

وحملت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان وهذه الجرائم بوصفها جرائم حرب وانتهاكا للمواثيق والقوانين وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لمساعي ومحاولات إعادة إحياء مسار وآمال السلام الإقليمية والدولية.

وحذرت من تبعات هذا العدوان وتداعياته البالغة الخطورة على الأمن والاستقرار بفلسطين والمنطقة، داعية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

طهران: العدوان على جنين نموذج لإرهاب الدولة

بينما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية الاعتداءات (الإسرائيلية) على مخيم جنين، بأنها نموذج واضح لإرهاب الدولة.

وأضافت "الخارجية الإيرانية" في بيانٍ مقتضب لها أن التطورات في جنين أثبتت أن التطبيع مع الاحتلال أمر غير رادع وغير مؤثر.

التعاون الإسلامي تدين بشدة جرائم الاحتلال في جنين

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة جرائم الاحتلال في جنين من استهداف مباشر للمدنيين والطواقم الطبية وهدم البيوت والمساجد.

وتابعت المنظمة في بيان أن ما يحدث في جنين جريمة نكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم ضد الشعب الفلسطيني.

منسقة الشؤون الإنسانية الأممية قلقة

وفي ردود الأفعال أعربت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في فلسطين لين هاستينغز عن قلقها البالغ من حجم العدوان العسكري (الإسرائيلي) على مخيم جنين.

وأشارت "هاستينغز" إلى أن الجيش (الإسرائيلي) قصف مخيم المكتظ بالسكان بالطائرات، مطالبةً إياه بتأمين وصول طواقم الإسعاف لإنقاذ المصابين.

يُذكر أن الإضراب عمّ، عدة مدن فلسطينية وعلقت مؤسسات تعليمية وجامعية ونقابية، دوامها، تنديدًا بالعدوان وحدادًا على أرواح شهداء جنين والبيرة، فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى التصعيد والنزول إلى الشوارع وقطع الطرق أمام المستوطنين.