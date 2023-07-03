إدانة فصائلية للعدوان على جنين: سيفشل ولن يحقق أهدافه

أدانت فصائل وشخصيات فلسطينية، العدوان الواسع الذي بدأه جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخميها شمال الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين، مؤكدين أنّه سيفشل ولن يُحقق أهدافه أمام مقاومة الفلسطينيين وصمودهم.

وبدأ جيش الاحتلال قبيل الفجر بساعات باقتحامٍ واسع لمدينة جنين ومخيمها، يرافقه غارات جوية استهدفت عدة أهداف، ما أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء أربعة شهداء وإصابة 27 آخرين، بينهم سبعة بحالة خطيرة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة.

وعمّ الإضراب اليوم عدة مدن فلسطينية وعلقت مؤسسات تعليمية وجامعية ونقابية، دوامها، تنديدًا بالعدوان وحدادًا على أرواح الشهداء، فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة إلى التصعيد والنزول إلى الشوارع وقطع الطرق أمام المستوطنين.

الغرفة المشتركة: لن نسمح للاحتلال بالتغول على جنين وأهلها

وعلقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة على العدوان في بيان لها: "نحن في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين"، مؤكدةً أن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للاحتلال بالتغول على جنين وأهلها أو الاستفراد بهم.

وشددت "الغرفة المشتركة" في بيانها أن استمرار عدوان الاحتلال وسلوكه هو ما يحدد شكل رد المقاومة.

حماس: العدوان سيفشل وحكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية ما يجري

بدورها أكدت حركة "حماس" أنّ عدوان الاحتلال على جنين سيفشل، وأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يتحملون مسؤولية ما يجري.

وأضافت "حماس" في بيانٍ لها أن الاحتلال لن يستطيع حسم المعركة ضد المقاومة، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله.

وفي الإطار نفسه، صرّح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بأن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيردان على هذا العدوان البربري.

وتابع هنية في بيانٍ صدر عنه إن "الدَّم الذي يراق على أرض جنين سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات".

الجهاد الإسلامي: كل الخيارات مفتوحة

إلى ذلك عقبت حركة الجهاد الإسلامي، على ما يجري بالقول: "إن العدوان الإسرائيلي على جنين لن يحقق أهدافه، وجنين ستبقى عنواناً للصمود".

وأردفت في بيانٍ لها، أن "جنين لن تستسلم، ومقاتلوها عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات"، محملةً الاحتلال كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذا العدوان.

في غضون ذلك، أوضح أمين سر المكتب السياسي لـ "الجهاد" نافذ عزام، أن جنين ستخرج من هذه المعركة أكثر قوةً وتماسكاً في وجه الاحتلال.

وأكمل "عزام" في بيانٍ له أن جيش الاحتلال لن يفلح في استعادة ردعه المفقود نتيجة فعل المقاومة المتصاعد في الضفة الغربية.

فتح: عدوان الاحتلال لن يُثنينا

من جانبها نعت حركة "فتح"، شهداء جنين الذين ارتقوا صباح اليوم، قائلةً إنّ عدوان الاحتلال الهمجيّ على مخيّم جنين؛ لن يثنيها عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، حتى انتزاع الحريّة والاستقلال.

وجاء في بيانها أنّ هذا العدوان يثبت بما لا يدع مجالًا للشك؛ وهن منظومة الاحتلال الإرهابيّة التي لم تجد سوى القصف التدميريّ، والاستخدام غير المتكافئ للقوّة".

ورأت "فتح" أنّ حكومة الاحتلال تحاول من خلال إراقة الدماء البحث عن مسارات تصعيديّة للحيلولة دون تفاقم أزماتها الداخليّة.

الشعبية تدعو إلى الالتحام لصد العدوان على جنين

وفي إطار ردود الأفعال، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، داعيةً كافة القرى والبلدات المجاورة إلى الالتحام مع أهالي جنين لصد الاحتلال وجرائمه المتصاعدة.

ونوهت "الشعبية" إلى أنّ العدوان على جنين هو امتداد للعدوان الشامل الذي لا ينفصل، والمتواصل على الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.

الديمقراطية: الاحتلال لن يُوقف لهيب المقاومة

وفي السياق، شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تُدرك جيداً بأن اجتياحها لجنين ومخيمها، لن يوقف لهيب المقاومة الشعبية والمسلحة في الضفة الغربية

وذكرت "الديمقراطية" في بيانٍ لها أن الشعب الفلسطيني ومقاومته اتخذ قراراً بالدفاع عن مدينة جنين ومخيمها وبلداتها بكل ما أوتي من قوة، مؤكدةً إلى أن الاحتلال سيدفع ثمن عدوانه وإرهابه.

لجان المقاومة: القضاء على المقاومة في جنين حلم

إلى ذلك أكدت لجان المقاومة، أن القضاء على المقاومة في جنين حلم إسرائيلي، سيتبدد بصمود وبسالة المقاومين وحاضنتهم الشعبية.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني إلى الانتفاضة انتصارا لجنين، وتصعيد المقاومة وإشعال الأرض نارا ولهيبا تحت أقدام جنود الاحتلال.

جبهة التحرير: المجتمع الدولي مُطالب بحماية الفلسطينيين

من جهته، دعت جبهة التحرير العربية، المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني ومقدساته من بطش الاحتلال.

وجاء في بيانها، أن تصعيد حكومة نتنياهو العنصرية الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، يتطلب رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية في مجابهة هذا الاحتلال العنصري.

وقالت إن "المجتمع الدولي مطالب بفرض الحماية الدولية للفلسطينيين، فهناك تصعيد مخطط وممنهج ضد الشعب الفلسطيني بارتكاب المزيد من الجرائم، في ظل الدعم الواضح والمتواصل من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية".

المجلس التشريعي: العدوان على جنين جريمة حرب

من جانبه اعتبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، العدوان على جنين جريمة حرب يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها.

وأكد أن جرائم الاحتلال ومجازره لن تثني الشعب الفلسطيني عن الاستمرار في مواجهته، والتمسك بخيار المقاومة حتى دحر الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية.

"حشد" تطالب بإنشاء ممر إنساني لإجلاء المصابين

وطالبت الهيئة الدولية "حشد"، بإنشاء ممر إنساني يضمن اجلاء المصابين بشكل آمن للوصول إلى المستشفيات وتلقي الرعاية الطبية المناسبة، داعية للضغط على الحكومات لمقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها.

وناشدت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين، مطالبة بإجراءات تحقيق في حالة فلسطين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ناصر الهدمي: الاحتلال فشل في تحييد الفلسطينيين

ولفت رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر هدمي، إلى أن الجريمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق جنين، تعبر عن ‏إجرامه الذي يستخدم اعتى أسلحته المدمرة في مواجهة مخيم محاصر أعزل و مدنيين.

وأشار إلى أن الاحتلال ‏فشل في تحييد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الفلسطينيين يشكلون تهديد وجودي لدولة احتلال دخيلة حتى ولو كان أعزلا وبدون جيش.

لجنة المتابعة بالداخل المحتل تدعو لحراك شعبي

ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني المحتل، إلى حراك شعبي مساند لجنين في سائر أنحاء الضفة والقدس.

ورأت أن ما يجري في جنين هو استمرار لمجازر الاحتلال في سائر الضفة الغربية، مدينة جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.