قيادي بفتح: على أجهزتنا الأمنية أن تنخرط بالمواجهة ولا تبقى متفرجة

أكدّ جمال حويل عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ضرورة مشاركة الأجهزة الأمنية في جنين بالتصدي للاحتلال وطائراته.

وقال حويل لـ"الرسالة نت" إنّ مقار الأجهزة الأمنية تبعد بضعة أمتار عن المخيم، والمعلومات أن افرادا بدؤوا بالتصدي لطائرات الاستطلاع؛ وهذا مؤشر إيجابي لكنه يحتاج لتعزيز.

وتابع: "لا يعقل ولا يجوز أن تبقى أجهزتنا الأمنية متفرجة، ولا بد لها أن تنحاز لشعبنا كما انحازت في التصدي للاجتياح الأول عام 2002، وشاركت بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات".

وشددّ على ضرورة تغطية المخيم بغطاء سياسي كما فعل عرفات، "بالأمس كان هذا عامل قوة للأحداث؛ لكن اليوم نفتقد لذلك".

وأشار حويل إلى أن ما يحدث في جنين فرصة لاندلاع انتفاضة شاملة تنهي الاحتلال وتكنس أي علاقة معه.