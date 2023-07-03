القسام ينعي أحد مقاتليه في جنين

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أحد مقاتليها في مخيم جنين.

وزفّت الكتائب في بيان لها، الشهيد علي هاني الغول،الذي ارتقى اليوم الإثنين 15 ذو الحجة 1444هـ الموافق 03/07/2023م خلال تنفيذ كمين محكم لجنود الاحتلال أثناء محاولتهم الدخول إلى مخيم جنين.

وأضاف البيان: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وتصدت قوى المقاومة منذ فجر اليوم، للاجتياح الواسع لمخيم جنين، في ظل ارتقاء 8 شهداء حتى لحظة كتابة الخبر.