دعوات بالداخل لوقفات احتجاجية نصرة لجنين ومخيمها

انطلقت دعوات شبابية في مدينتي أم الفحم وشفاعمرو اليوم الإثنين للخروج في وقفات غضب إسنادًا ونصرة لمخيم جنين ورفضًا للاعتداءات الإسرائيلية بحق أهالي جنين ومخيمها.

وانطلقت دعوات شبابية في مدينة أم الفحم لنصرة جنين، حيث ستُنظم الوقفة في أم الفحم على الدوار الأول اليوم الإثنين الساعة 8 مساءً نصرة لمدينة جنين.

وفي شفاعمرو، دعت الشبيبة الشيوعية والجبهة لوقفة احتجاجية نصرة لجنين الساعة 6 مساء قرب مفرق الناعمة.

كما دعت الشبيبة الشيوعية والجبهة في منطقة عكا لوقفة احتجاجية نصرة لجنين الساعة 8 مساءً في ساحة جامع الجزار بعكا.

وتأتي هذه الدعوات في ظل إطلاق لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية مناشدة لتنظيم وقفات احتجاجية نصرة لمدينة جنين ومخيمها للاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على جنين.

وفجر اليوم الإثنين، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على مواقع في مدينة جنين معلنةً عن بدء عملية عسكرية على مدينة جنين ومخيمها.

وارتقى منذ بدء العدوان على جنين 7 فلسطينيين بينهم شهداء سقطوا جراء الصواريخ الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها الجوي والبري على جنين الذي أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح بينها إصابات حرجة.