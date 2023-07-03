زوجة خضر عدنان للرسالة: في جنين جيل يبحث عن ثأر أبيه!

قالت رندة موسى زوجة الشهيد القائد خضر عدنان، إنّ ما يحدث في مخيم جنين هي ملحمة بطولية استثنائية، "هناك جيل في جنين يبحث عن ثأر أبيه(..) أطفال قتل الاحتلال آبائهم 2002، وكبروا ليحصلوا على الثأر".

وأكدّت موسى لـ"الرسالة نت" أنّ هذه المعركة تختلف بكليتها عن المعارك السابقة؛ "لأن من يقودها لهم ثأر خاص مع الاحتلال ولن يتركوه ولو بعد حين".

وأضافت: "رأيت بعيني شباب لطالما ألّحت عليهم عوائلهم بالزواج والاستقرار، وأقسموا أن استقرارهم لن يكون إلّا بحماية مقدساتهم".

ودعت موسى إلى ضرورة اسناد العمل المقاوم في جنين، واشعال الانتفاضة في كل محافظات الضفة، متابعة: "ما يحدث اختبار لكل أهلنا في الضفة، لا ينبغي أن نهتف دائما أين غزة، المطلوب اليوم أن نسأل أين نحن؟ أين الضفة؟"

وشددّت زوجة الشهيد القائد عدنان، على أن المقاومة لن تهزم وستظل قوية وليس أقلها انتصار الدم على السيف.