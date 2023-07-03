فلسطينيو الداخل المحتل يناصرون جنين ودعوات لوقفات احتجاجية

دانت قوى وشخصيات فلسطينية بالداخل، العدوان الإجرامي على مخيم جنين، داعية جماهير شعبنا إلى وقفات كفاحية مساندة لأبناء شعبنا، حكومة الاحتلال تصعد جرائمها مستغلة سكوت العالم على جرائمها ضد شعبنا ولإنسانية".

وأكدّت لجنة المتابعة العليا في أراضي48 أن "جنين عصية الكسر رغم جرائم الاحتلال، هذا ما أكده التاريخ وسيؤكده الحاضر بالتأكيد".

واستنكر حزب التجمع الوطني الديمقراطي "توغل الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين وقصفه، ونحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن الدماء الفلسطينية، وليعلم الاحتلال وزبانيته أنهم بوحشيتهم هذه لن ينالوا من صمود شعبنا".

من جهته، أكدّ أنّ حزب الوفاء والإصلاح، أنّ "شعبنا كلٌ في موقعه يؤدي دوره بالثبات والرباط واستمرار التأكيد على هوية الأرض، والاحتلال يعلم أنه أمام معضلة عسيرة لأنه يواجه شعب لا يمكن أن تُكسر إرادته".

من جهته، طالب رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال الخطيب، من أبناء شعبنا أن نقف بجانب جنين، في الشوارع، وبتقديم الإسناد المعنوي والعيني، وبمقاطعة المؤسسات التي تعمل في وسطنا العربي والتي تدعم جيش الاحتلال".