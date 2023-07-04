حماس تنظم مسيرات جماهيرية حاشدة دعما لجنين ومقاومتها بمختلف مناطق القطاع

نظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مسيرات جماهيرية حاشدة تنديداً بالعدوان الصهيوني المتواصل على مخيم جنين، ودعماً وإسناداً للمقاومة

وانطلقت المسيرات بعد صلاة المغرب من مختلف مساجد ومناطق القطاع في منطقة غرب غزة والمحافظة الوسطى وشمال القطاع دعما وإسنادا لمخيم جنين، وتنديدا بالعدوان الصهيوني عليها، وسط مشاركة قيادة الحركة وجماهير شعبنا، رفع خلالها المشاركون لافتات داعمة لجنين، ومنددة بجرائم الاحتلال الصهيوني في جنين والضفة المحتلة.

وخلال كلمة له في المسيرة الحاشدة شمال قطاع غزة، أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري أن جماهير شعبنا في مختلف مناطق القطاع خرجت انتصارا لجنين، وتقف اليوم احتضانا لمشروع الجهاد والمقاومة، وتأييدا للبنادق المشرعة في جنين ضد العدو الغاصب.

وشدد على أن جماهير شعبنا المنتفضة تؤكد مجددا وحدة الدم والهدف والمصير بين مخيم جباليا ومخيم جنين، ولن نتركها وحدها، مؤكدا أن أرض جنين محرمة على الصهاينة.

وخاطب المصري أهلنا في جنين وأبطال المقاومة بالقول: "الثبات الثبات، الوحدة الوحدة، فأنتم عنوان المرحلة وصمام أمان المقاومة في القدس والضفة المحتلة"، مردفا نقول لأهلنا في جنين: دمكم دمنا، وأرواحكم أرواحنا.

وأكد أن الثورة المسلحة قد انطلقت في جنين والضفة ولن تعود للوراء، مشيرا إلى أن استخدام الاحتلال للقصف الجوي دليل على عجزه وفشله، وخشية من المواجهة المباشرة مع المقاومة في جنين.

ووجه المصري رسالته للصهاينة قائلا: "إن قادتكم يغامرون بكم من أجل مستقبلهم السياسي، وسيدفعون ثمن حماقتهم"، مشددا على أن أمن تل أبيب مرهون بأمن جنين.

وأكد أن رسالتنا للاحتلال أن استمرار التغول على جنين يعني أن كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة، مشددا على أن العدو لن يحقق أهدافه، وسيدفع ثمن حماقاته، مردفا فالمقاومة مستعدة لكل الخيارات.

وفي مدينة غزة أكد القيادي في حركة حماس د. إسماعيل رضوان خلال مسيرة جماهيرية نصرة لجنين ومقاومتها أن المقاومة هي الطريق الأمثل للرد على جرائم الاحتلال.

وحمل رضوان الاحتلال المسؤولية الكاملة على عدوانه في جنين، مشددا على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وهذا العدوان لن يكسر شوكة شعبنا الفلسطيني وسيبوء الاحتلال بالهزيمة.

وأكد أن الحركة تتابع عن كثبت التطورات والأحداث في جنين ورد المقاومة مرهون بتصرف الاحتلال، وكل الخيارات مفتوحة للرد على العدوان والدفاع عن مقدساتنا.

ودعا رضوان أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده لتوسيع المواجهة إسناداً لجنين ودفاعاً عن القدس والأقصى.



























