لليوم الثاني.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين

قصف الطيران الحربي للاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الثلاثاء، حارة الدمج في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في اليوم الثاني لعدوان الاحتلال على جنين ومخيمها.

وسمعت سلسلة من الانفجارات في حارة الدمج بالمخيم، وذلك في الوقت الذي لوحظ تحليق طائرات مسيرة بشكل مكثف في سماء جنين ومخيمها، فيما تصاعدت أعمدة الدخان في حارة الدمج بعد سماع دوي انفجار قوي.

وفجر اليوم الثلاثاء، بدأت المرحلة الثانية من العملية العسكرية والعدوان (الإسرائيلي) على جنين ومخيمها، بمشاركة نحو ألف جندي من جيش الاحتلال، علما أن قوات من النخب والوحدات الخاصة تشارك بالعدوان.

وتتواصل العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، وسط استمرار الغارات الجوية وتهجير قسري لمئات العائلات من منازلها، في وقت جدد الطيران الحربي قصف المنازل، بالتزامن مع الدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية لقوات الاحتلال إلى مداخل المخيم.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تمكن من إجلاء نحو 3 آلاف فلسطيني من مخيم جنين، بسبب العدوان (الإسرائيلي) المستمرة منذ فجر أمس الإثنين.

وأسفر العدوان على جنين ومخيمها وفق آخر إحصائية من وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة نحو 100 ، بينهم 20 بحال الخطر، إضافة إلى شهيد في مدينة البيرة خلال مواجهات اندلعت نصرة لجنين وتنديدا بالعدوان (الإسرائيلي) عليها.

المصدر: وكالات