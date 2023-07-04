الناشط صوافطة يدعو إلى الإسراع في إسناد أهالي جنين ودعمهم

دعا الناشط السياسي نادر صوافطة إلى الإسراع في إغاثة أهالي مدينة جنين ومخيمها وإسنادهم أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وقال صوافطة إن من الواجب علينا في جميع محافظات الضفة الغربية والداخل المحتل أن نسرع في إغاثة أهانا في جنين ومخيمها وخاصة العوائل التي أجبرها الاحتلال على مغادرة منازلها.

وأوضح أن هذه العائلات تم إخلائها نتيجة تهديدات الاحتلال، ومعظمها بدون أي مأوى أو مساعدة أو إغاثة، مطلقا حملة بعنوان "لا تخذلوا جنين".

ويواصل الاحتلال (الإسرائيلي) عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي.

وعم إضراب شامل مدن الضفة الغربية إسنادا لمخيم جنين، وسط دعوات للنفير نحو نقاط التماس والمواجهة.

وواصل المقاومون في جنين التصدي لعدوان الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، بالاشتباكات المسلحة وتفجير العبوات محلية الصنع.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمانٍ صباح اليوم في مرج ابن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة الخطر.