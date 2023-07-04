كتائب القسام: المقاومون اصطادوا قوات الاحتلال بكمائن دقيقة

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية، إن كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في أزقة مخيم جنين مساء أمس وصباح اليوم.

وأكدت كتائب القسام في بيان عسكري لها، أن مجاهديها ما زالوا يخوضون المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال المتوغل في مخيم جنين ضمن تكتيكات وترتيبات ميدانية تحقق الخسائر الأكبر في صفوف العدو وترده خائباً خاسراً.

وشددت على أن "أهلنا في جنين ومخيمها هم الحصن والحاضنة المتينة للمقاومة، ولن يرهبهم التخويف والتهديد الذي تمارسه آلة العدو الإعلامية، وسيبقون متمسكين بدورهم الوطني المقاوم".

وزفت القسام بشرى نجاح المقاومون في إيقاع جنود الاحتلال واصطيادهم في كمائن دقيقة.