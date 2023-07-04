القسام: مجاهدونا خاضوا اشتباكات عنيفة وفجروا عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في جنين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية أن مجاهديها خاضوا في جنين البطولة برفقة إخوانهم من الفصائل المختلفة اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة في آليات جيش الاحتلال، على محور شارع حيفا ومنطقة الحارة الشرقية في مدينة جنين.

وأكدت الكتائب مساء الثلاثاء، أن مجاهديها الأبطـال يواصلون الاشتباك مـن مسافة صـفر مـع جيـش الاحتـلال داخـل أزقة المخـيم، مؤكـدين وقـوع إصابات محققة في صفوف الاحتلال.

وقالت: "نؤكد لشعبنا وأمتنا أن كتائب القسام وفصائل المقاومة في جنين ما زالت تحمل في جعبتها الكثير من المفاجآت لهذا العدو الغاشم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".