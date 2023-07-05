سرايا القدس: المقاومة في جنين سطرت أروع ملاحم البطولة وكبدت العدو خسائر فادحة

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين، أن المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين وعلى رأسها سرايا القدس - كتيبة جنين سطرت خلال معركة "بأس جنين" البطولية أروع الملاحم والبطولة والفداء وكبدت العدو خسائر فادحة على كل المستويات في جولة جديدة من صولات كتيبة جنين سيسجلها تاريخ شعبنا المقاوم بمداد من عزيمة وإصرار.

وقالت سراي القدس- كتيبة جنين في بيان لها: "إننا أمام هذا النصر الذي رسمته سرايا القدس - كتيبة جنين بدماء القادة قبل الجند.. نتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا الصامد في مخيم جنين الذين كانوا الحضن الدافئ والحصن المنيع للمقاومة خلال المعركة، مبرقة التحية الممزوجة بالعزة والكرامة الى أهالي الشهداء والجرحى والأسرى الأكرم منا جميعا على ما قدموه من تضحيات عظيمة خلال المعركة".

كما توجهت "كتيبة جنين"، بالتحية إلى أهالي مدينة جنين وريفها وكافة المدن الفلسطينية التي احتضنت أهالينا وأثبتوا أنهم حاضنة قوية للمجاهدين.