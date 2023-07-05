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النخالة: الفلسطينيون هزموا الاحتلال في جنين

غزة- الرسالة نت

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إن الشعب الفلسطيني سجل انتصاراً بهزيمة الاحتلال (الإسرائيلي) في جنين ومخيمها.

وأكد النخالة في تصريح صحفي، أن المقاومة في جنين، أثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع قهر الاحتلال.

ووجه التحية لمقاومين جنين، داعيا إلى التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة.

وانسحب جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، من جنين شمال الضفة الغربية، بعد يومين من عدوانٍ واسع شنّته على المدينة ومخيمها وُصف بـ "الأضخم" منذ أعوام، مخلفا 12 شهيدا، بينهم 4 أطفال.

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