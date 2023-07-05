قتيلان ومصاب بجريمتي إطلاق نار بالداخل المحتل

قُتل شخصان في جريمتي إطلاق نار، ارتُكبتا في عرابة ويركا، في الداخل المحتل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل المختلفة منذ مطلع العام الجاري، إلى 107 قتلى.

وقدّم طاقم طبي الإسعافات الأولية لمصاب يبلغ من العمر 40 عاما، جرّاء تعرضه لإطلاق النار في يركا، مشيرا إلى أن المصاب توفي متأثرا بجراحه الحرجة قرب المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي).

وفي عرابة، قتل الشاب أمين فلاح عاصلة (عفونة) في العشرينات من عمره، مساء الثلاثاء، جراء تعرضه لجريمة إطلاق النار في المدينة.

وعُلم أن الجريمة أسفرت عن إصابة شاب آخر بجروح تتراوح بين متوسطة وطفيفة. وعملت الطواقم الطبية على نقل المصاب والقتيل للمشافي القريبة.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحيتين هما شقيقان من مدينة عرابة؛ وأنهما تعرضا لإطلاق النار خلال تواجدهما قرب محل تجاري في المدينة، على خلفية لم تتضح بعد.

وفي بلدة البعنة، أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر ست سنوات في جريمة إطلاق نار ارتكبت مساء الثلاثاء.

وأفادت طواقم حيان للعلاج المكثف بأنها قدمت العلاج لثلاث إصابات من قربة البعنة بعد تعرضهم لإطلاق نار وهم طفلة تبلغ من العمر ستة سنوات، إضافة لرجلين في الخمسينات من العمر.

ووصفت جميع الإصابات بـ"المتوسطة"، وجرى نقلهم لغرفة العلاج المكثف بالمركز الطبي للجليل.

وبلغ عدد القتلى في الداخل المحتل 106 قتلى خلال النصف الأول من العام الجاري، ليقترب من حصيلة سجلت على مدار سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021