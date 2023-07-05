شاهد| سخط شعبي وشبان يهاجمون مقرات السلطة في جنين

تسود حالة من السخط الشعبي الواسع في محافظة جنين على وجه الخصوص والضفة الغربية عموما، بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة محمود عباس عن حماية جنين من العدوان الغاشم الذي تعرضت له على مدار يومين، ارتقى خلاله 12 شهيدا وأكثر من 100 جريح وتدمير واسع في الطرق والمنازل والممتلكات.



وقمعت أجهزة السلطة في مخيم جنين الأهالي لاحتفالهم بالانتصار على جيش الاحتلال الذي خرج من المخيم بعد يومين من اجتياحه يجر ذيول الخيبة.

وأفاد عدد من المشاركين في التظاهرة التي خرجت الليلة الماضية أن أجهزة السلطة اعتدت عليهم بالهروات ولاحقتهم في أزقة المخيم، وذلك لمنعهم الاحتفال بالانتصار.

فيما نعت المشاركون في تلك التظاهرة أجهزة السلطة بـ"الجواسيس والعملاء"، وألقى بعض المواطنين الحجارة باتجاههم.

هذا ويعيش أهالي المخيم حالة من الغضب على السلطة وأجهزتها التي تركتهم فريسةً لعدوان الاحتلال خلال الأيام الماضية، فيما انسحبت من شوارع المخيم ليرتكب الاحتلال جرائمه بكل حرية.

وسبق قمع المواطنين بساعات قيام عناصر من أجهزة السلطة بإطلاق النار تجاه عدد من المواطنين الذي تواجدوا قرب مقر المقاطعة.

وأظهرت مشاهد مصورة بعض أفراد الأمن داخل مقر المقاطعة وهم يطلقون الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه المواطنين المتواجدين في المنطقة، وهو ما تسبب في موجة غضب كبيرة بين صفوف المواطنين.



