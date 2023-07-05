الشيوعي العراقي يدين بقوة العدوان (الإسرائيلي) الغاشم على جنين

أدان الحزب الشيوعي العراقي، بقوة العدوان الغاشم على مخيم جنين، مؤكدًا تضامنه مع سكان جنين ومخيمها، ويحيي صمودها البطولي، ويطالب الحكومة العراقية بالتحرك العاجل على الصعيدين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الغاشم فورا، ومطالبا الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين العزل، ومحاسبة حكومة نتانياهو الفاشية على جرائمها البشعة التي راح ضحيتها 188 شهيدا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري.

كما جدد الحزب وقوفه بثبات مع الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية في النضال البطولي لدحر المشاريع الصهيونية وإنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) وإزالته من أراضيه وتحقيق أهدافه في الحرية والعودة والاستقلال الكامل.

وتأتي جريمة الحرب الجديدة وتصعيد العمليات العسكرية (الإسرائيلية) ضمن السياسة التي تنتهجها حكومة نتانياهو الفاشية بدعم أمريكي مكشوف، لفرض مشاريعها التوسعية الاستيطانية في الأراضي المحتلة وكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية الباسلة للاحتلال.