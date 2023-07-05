تباطؤ الاقتصاد عالميًا يُخفض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتمحو مكاسب الجلسة السابقة وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي يكبح الطلب على الوقود طغت على أثر توقعات بمزيد من تقليص الإمدادات بسبب تخفيضات إنتاج أعلنتها السعودية وروسيا لشهر أغسطس/ آب.

وانخفض خام برنت 14 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 76.11 دولارًا للبرميل، بعد صعوده 1.60 دولار يوم أمس الثلاثاء.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.14 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.35 دولار أو 1.9% عن إغلاق يوم الاثنين، إذ كان يوم الثلاثاء عطلة في الولايات المتحدة.

وقال خبير اقتصادي: "تعرضت أسعار النفط لضغط مرة أخرى بسبب استمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأضاف: "نرجح أن تستمر السوق في التحرك في كلا التجاهين لبعض الوقت مع التركيز على المؤشرات الاقتصادية في الصين والسياسة النقدية للبنوك المركزية". متوقعًا تداول خام برنت حول 75 دولارًا للبرميل.

وصرحت السعودية؛ أكبر مصدر للخام في العالم، بأنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا حتى آب/ أغسطس.

وتطوعت روسيا والجزائر بخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أغسطس 500 ألف برميل يوميًا و20 ألف برميل يوميًا على الترتيب.

غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤا في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.