3027 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال يونيو الماضي

ارتكبت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) والمستوطنون أكثر من 3027 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وتراوحت الانتهاكات بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية، وفق تقرير أصدره مركز معلومات فلسطين "معطى"، اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أنّ الاعتداءات (الإسرائيلية) تركزت في محافظة نابلس بـواقع 999 اعتداءً، تليها رام الله بـ 431، ثم جنين بـ 424 اعتداء.

وبلغت عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال خلال شهر يونيو الماضي، 138 عملية، ومصادرة 30 من الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وأوضح "معطى" أن الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في الشهر الماضي بلغت 190 اعتداءً، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

وأقدم مستوطنون في 25/6 على حرق نسخ من المصحف الشريف، خلال اعتداءاتهم على قرية عوريف جنوب نابلس.

وأحصى "معطى" حالتين إبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى، و68 عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال ضد المقدسيين من بين 425 عملية اعتقال في الضفة، فيما بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا المسجد الأقصى 3726 مستوطنا.

وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات 23 اعتداءً، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها 33 منطقة، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس 358 حاجزاً.