بأس جنين بأس جنين

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الطقس: أجواء صيفية عادية ودرجات الحرارة حول معدلها العام

الرسالة نت-غزة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الخميس صيفيا عاديا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة، يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد السبت، يكون الجو حارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/286176

كلمات مفتاحية

حالة الطقس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.