قائد شرطة الاحتلال بـ (تل أبيب) يستقيل من منصبه ويُعلن السبب

أعلن قائد شرطة الاحتلال في مدينة (تل أبيب)، عامي إيشد، مساء أمس الأربعاء، إنه سيستقيل من منصبه بسبب ما وصفه التدخل السياسي لأعضاء بحكومة بنيامين نتنياهو الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين المناهضين للحكومة.

ولم يذكر إيشد وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفير الذي طالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتجين الذين أغلقوا الطرق في احتجاجات غير مسبوقة على المساعي الحكومية المثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.

وبعد إعلان إيشد بقليل نظّم مئات المحتجين مسيرات عبر (تل أبيب) وهم يحملون الأعلام (الإسرائيلية) ويهتفون "ديمقراطية".

وأغلق بعض المتظاهرين (الإسرائيليين) طريقًا سريعًا رئيسيًّا وأشعلوا النيران وجرت مواجهات بينهم وبين خيّالة الشرطة.

وفي بيان تلفزيوني، قال إيشد إنه لا يستطيع أن يفعل ما تنتظره منه ما أسماها "الفئة الوزارية"، التي قال إنها خالفت جميع القواعد وتدخّلت بشكل صارخ في عملية صنع القرار المهني.

وقال إيشد "كان بإمكاني تلبية هذه التوقعات بسهولة باستخدام القوة غير المعقولة التي كانت ستملأ غرفة الطوارئ في إيخيلوف (مستشفى تل أبيب) في نهاية كل احتجاج".

وقال "لأول مرة خلال ثلاثة عقود في الخدمة واجهت واقعًا عبثيًّا لم يكن مطلوبًا مني فيه حفظ الهدوء والنظام بل العكس تمامًا".