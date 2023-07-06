(التعليم) تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الخميس، عن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2023 “الدورة الصيفية”.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9/7/2023، وينتهي مساء يوم الاثنين 31/7/2023.

وأفادت بأن الامتحان النظري سيعقد أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس (12-13-14 / 9/2023) الساعة التاسعة صباحاً، وسيتم تنفيذ الامتحان بشكل محوسب في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، فيما سيعقد الامتحان العملي ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/9/2023 في أماكن تحدد لاحقاً.

وقالت الوزارة، إن الامتحان سيعقد بشكل موحد بين كافة محافظات الوطن للدورة الصيفية 2023، لطلبة الدبلوم (نظام السنتين) خريجي الكليات التقنية وكليات المجتمع.